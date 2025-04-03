Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşıyla birbirine girdi: Hakem ve oyuncular ayırdı

İkili arasında yaşanan o an.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlıların iki futbolcusu bir pozisyon sonrası tartışma yaşadı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlılarda iki futbolcu gerginlik yaşadı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Emirhan Topçu ile Oxlade-Chamberlain arasında sözlü bir tartışma yaşandı.
Yaşanan gerginlik hakem ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle noktalandı.
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