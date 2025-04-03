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Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşıyla birbirine girdi: Hakem ve oyuncular ayırdı

Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşıyla birbirine girdi: Hakem ve oyuncular ayırdı

21:593/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İkili arasında yaşanan o an.
İkili arasında yaşanan o an.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlıların iki futbolcusu bir pozisyon sonrası tartışma yaşadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlılarda iki futbolcu gerginlik yaşadı.


Karşılaşmanın 58. dakikasında Emirhan Topçu ile Oxlade-Chamberlain arasında sözlü bir tartışma yaşandı.


Yaşanan gerginlik hakem ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle noktalandı.






#Beşiktaş
#Göztepe
#Ziraat Türkiye Kupası

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