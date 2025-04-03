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Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: "Yorumsuz"

Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: "Yorumsuz"

17:523/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

PFDK, Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon lira ceza verdi. Verilen bu cezanın ardından siyah-beyazlı kulüp, 18 Temmuz 2024'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüp başkanlarının artık sevk edilmeyeceğini açıkladığı videoyu "Yorumsuz" ifadesiyle paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamaları nedeniyle Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon lira ceza verdi.


Beşiktaş Kulübü, verilen bu cezanın ardından sosyal medya hesaplarından 18 Temmuz 2024'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüp başkanlarının artık sevk edilmeyeceğini açıkladığı videoyu paylaştı. Paylaşılan videonun açıklama kısmında "Yorumsuz" ifadesi yer aldı.


Siyah-beyazlıların yaptığı paylaşım:




#Beşiktaş
#PFDK
#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu

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