Beşiktaş’ta Boateng sahaya çıktı

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş’ta gözler yeni transfer Boateng’in üzerindeydi.

Beşiktaş’ın transferin son gününde Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

Transfer döneminin bitmesine 1 dakika kala transfer bitti Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng’i renklerine kattı. İstanbul’a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için yeni sözleşme imzaladığı genç futbolcu Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.Video: Ganalı futbolcu Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi