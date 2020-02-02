SÜPER LİG

Beşiktaş’ta Boateng sahaya çıktı

Beşiktaş’ın İtalya’nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş, Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş, Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş’ta gözler yeni transfer Boateng’in üzerindeydi.

Beşiktaş’ın transferin son gününde Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

Transfer döneminin bitmesine 1 dakika kala transfer bitti
Transfer döneminin bitmesine 1 dakika kala transfer bitti

Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng’i renklerine kattı. İstanbul’a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için yeni sözleşme imzaladığı genç futbolcu Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.Video: Ganalı futbolcu Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi

Ganalı futbolcu Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi
Diğer

Ganalı futbolcu Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi

La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses hayranı çıktı. Las Palmas forması giyen Boateng, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. Ganalı futbolcu İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.


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