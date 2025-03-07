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Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi başladı! Başkan Serdal Adalı da idmanı izledi

Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi başladı! Başkan Serdal Adalı da idmanı izledi

16:057/03/2025, الجمعة
AA
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Beşiktaş ligde topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ligde topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmanı başkan Serdal Adalı da takip etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.


Bir günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından tam saha çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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