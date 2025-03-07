Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi başladı! Başkan Serdal Adalı da idmanı izledi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.