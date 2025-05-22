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Beşiktaş'ta Rizespor maçı mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ta Rizespor maçı mesaisi sürüyor

15:4922/05/2025, Perşembe
IHA
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Beşiktaş, kritik maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.
Beşiktaş, kritik maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.



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