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Spor

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy antrenmana çıktı.

11:21 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:48 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy
Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.


Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.


19 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.


SEMİH KILIÇSOY TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.











#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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