Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Semih Kılıçsoy
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.
19 yaşındaki futbolcu takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
SEMİH KILIÇSOY TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
SEMİH KILIÇSOY TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
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2 saat önce