TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
6 Batista Mendy
15 Stefan Savic
18 Eren Elmalı
24 Stefano Denswil
5 John Lundstram
35 Okay Yokuşlu
61 Cihan Çanak
70 Denis Draguş
79 Pedro Malheiro
94 Enis Destan
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
2 Jonas Svensson
3 Gabriel Paulista
14 Felix Uduokhai
26 Arthur Masuaku
7 Milot Rashica
28 Al-Musrati
83 Gedson Fernandes
17 Ciro Immobile
23 Ernest Muçi
27 Rafa Silva
140. RANDEVU
Trabzonspor ve Beşiktaş 140. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 47 galibiyet alırken Beşiktaş ise 56 galibiyet elde etti. 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor rakibine karşı evinde oynadığı 55 maçın 27’sini kazandı. 16 maçta mağlup olurken 12 maç beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın oynadığı son maçta ise Beşiktaş Trabzonspor’a karşı 3-2 galip geldi.