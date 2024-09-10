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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 5. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde 2 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor evinde namağlup yoluna devam eden Beşiktaş’ı konuk edecek. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’i getiren bordo-mavililer bu kritik maçı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş ise kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.

14:29 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:30 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig 5. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig 5. hafta
’in 5. haftasında
ve
karşı karşıya geliyor. Ligde 140. randevuya çıkacak iki takım kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Beşiktaş Immobile, Rafa Silva, Gedson gibi yıldızlarıyla zorlu deplasmanda gol ve goller bulmaya çalışacak. Şenol Güneş’i teknik direktörlük görevine getiren Trabzonspor ise yeni hocasıyla galibiyet alarak bir çıkış yakalamaya çalışacak. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

6 Batista Mendy

15 Stefan Savic

18 Eren Elmalı

24 Stefano Denswil

5 John Lundstram

35 Okay Yokuşlu

61 Cihan Çanak

70 Denis Draguş

79 Pedro Malheiro

94 Enis Destan

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

2 Jonas Svensson

3 Gabriel Paulista

14 Felix Uduokhai

26 Arthur Masuaku

7 Milot Rashica

28 Al-Musrati

83 Gedson Fernandes

17 Ciro Immobile

23 Ernest Muçi

27 Rafa Silva

140. RANDEVU

Trabzonspor ve Beşiktaş 140. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 47 galibiyet alırken Beşiktaş ise 56 galibiyet elde etti. 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor rakibine karşı evinde oynadığı 55 maçın 27’sini kazandı. 16 maçta mağlup olurken 12 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın oynadığı son maçta ise Beşiktaş Trabzonspor’a karşı 3-2 galip geldi.

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#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
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