Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.
Yüksek maaşıyla beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dikkat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
- Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.
Kadro dışı kalan Adem Ljajic: “Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur.” pic.twitter.com/s2tU9A1UQI
Kadro dışı kalan Adem Ljajic: “Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur.” pic.twitter.com/s2tU9A1UQI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021