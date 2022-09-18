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Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte

Süper Lig'de Beşiktaş'ın son iki haftada aldığı Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu. Ligin ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında ise bu görüntüsünden bile uzak kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta Valerien Ismael değişlikleri nedeniyle eleştirilerin odağında
Beşiktaş Haberleri - Valerien Ismael

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Ismael eleştirilerin hedefi oldu.

Başakşehir maçında net gol pozisyonlarını harcayan N'Koudou'nun yerine Muleka'yı çıkarması, gol yedikten sonra Gedson ve Berkay'ı çıkartarak orta sahayı neredeyse boşaltması, geçen haftanın en çok konuşulan eleştirileriydi.

Sakatlıktan ötürü iki değişiklik

İstanbulspor maçında cezalı olan ve maçı tribünden izleyen Ismael'in, yardımcı antrenörü Adam Murray'a yaptırdığı değişiklikler de taraftarı adeta çıldırtırken spor kamuoyunu da şaşkına çevirdi. 51'inci dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine, kulübede olan stoper Emrecan veya Necip'i aldırmayan Ismael, Welinton'u oyuna sokmak için 8 3 kuralından dolayı Rosier'i de çıkartıp Tayfur'u oyuna soktu ve sakatlıktan dolayı iki değişiklik birden yaptırdı.

3-0'dan 3-3'e kaybedilen Alanyaspor maçında da değişiklikleri ve takımı tamamen geriye yaslamasıyla ilk ciddi eleştirileri alan Valerien Ismael, arada kazanılan 3 maçla eleştirileri savursa da son iki maçtaki değişiklikleriyle ciddi anlamda hedef tahtasına konulmaya başlandı.

Ersin'e güven eksikliği

Beşiktaş'ın uzun yıllar en büyük sıkıntılarından biri olan kaledeki güven eksikliği bu sezon yeniden baş gösterdi. 5 maçta Ersin'in, 2 maçta da Emre Bilgin'in koruduğu kaleye gelen topların çok büyük bir bölümünün gol olması, Beşiktaş'ın başını ağrıtan bir olay haline geldi. Siyah-beyazlılar 7 maçta kalesinde 10 gol görürken son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi.

Bu formsuzluk doğal olarak Ersin Destanoğlu'nun sorgulanmasına ve sebeplerinin araştırılmasına yol açıyor. Altyapıdan yetişen ve iki sezon önce kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Ersin Destanoğlu'nun giderek düşen bu formu, taraftarı ve camiayı oldukça endişelendiriyor. Geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken, İstanbulspor maçında yediği iki gol taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu.

Transfer dönemi boyunca adı Avrupa takımlarıyla yazılan, ancak beklenen teklifleri alamayan Ersin'in yaşadığı moral bozukluğunun, performansına yansıdığı konuşulurken, yeni sözleşmeyle ilgili konuşulan iddialar da genç kalecinin performansını etkilemişe benziyor. 3 sezondur sözleşmesinin son senesine gelen ve yeni sözleşme imzalamayan futbolcuların bir anda yedek kalması olayına, Ersin'in de eklenmesi performans düşüşündeki sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Alınan bilgilere göre Ersin Destanoğlu ile kulüp arasında yapılan görüşmeler devam ediyor ve sözleşme imzalanması uzak bir ihtimal değil.

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