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Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında muhtemel 11'i nasıl olacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, milli araya Gaziantep FK galibiyetiyle girmek istiyor. Saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesi Trabzonspor'un 11'i merak ediliyor. Bordo-mavililerin muhtemel 11'ine ve maça dair bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun muhtemel 11i, Larsen yok, 3 yerli kim olacak?
Trabzonspor Haberleri & Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Mustafa Savranlar yapacak.

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız'ı seyircisi önünde 2-1 mağlup ederek moral kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK'yı da mağlup ederek milli araya moralli girmenin peşinde.

Larsen yok

Sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor'da eksiklere Stryger Jens Larsen de eklendi. Kızılyıldız maçını yarıda bırakan Danimarkalı sağ bekin iç yan bağlarda sorun yaşarken, bu maçta risk edilmeyeceği öğrenildi. Larsen'in çekilen MR'ında ise bir soruna rastlanmadı.

  • 31 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın Hırvatistan ve Fransa ile oynayacağı Uluslar Ligi aday kadrosuna da dahil edildi.

Avcı'nın 3 yerli denklemi

Sakatlıklarla başı dertte olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 3 yerli konusunda net kararı belli olmazken, Larsen'in yerine kimin oynayacağı, maç kadrosunu etkileyecek.

Sakatlığı bulunan Larsen'in yerine Bartra'nın oynaması halinde 3. yerlinin Umut Bozok olması bekleniyor. Sağ bekte Doğucan Haspolat'ın tercih edilmesi halinde ise ileri uçta Umut Bozok yerine Djaniny'e görev verilebilir.

İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez

Gaziantep FK'ın muhtemel 11'i

  • Günay, Hanousek, Papy, Ertuğrul, Kitsou, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Sagal, Figueiredo


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