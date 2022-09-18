Fırtına'da hedef seriyi yenilemek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda, Kızılyıldız karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, Süper Lig’de, bugün Gaziantep FK karşısında evindeki 559 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

2020-2021 sezonunun 29’uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında alacağı puan yada puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 maçlık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

Kadroda 8 eksik oyuncu var

REKLAM

Trabzonspor, Gaziantep FK’yı yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya da moralli girmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen’in sakatlıkları bulunuyor.

Son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep’te ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

SPOR Gaziantep FK tam kadro Trabzonspor karşısında



