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Gaziantep FK tam kadro Trabzonspor karşısında

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep FKnın Trabzonspor karşısında esik futbolcusu var mı?
Gaziantep FK'nın Ümraniyespor maçındaki 11'i

Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'un konuğu olacak.


Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Gaziantep FK'nın gol umudu Figueiredo

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

3 oyuncu kart ceza sınırında

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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