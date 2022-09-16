Trabzonspor 7 ismi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ve futbolcular için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapıldı.

Avcı'yla 3 yıl daha

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan sözleşmeyi 3 yıl daha uzattığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Abdullah Avcı ile kulüp arasında olan mevcut sözleşmenin 2022-2023 futbol sezonuna ait mali şartlarının tadil edildiği, sözleşmenin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 futbol sezonunda Avcı'ya 25 milyon lira garanti ücret ödeneceği vurgulanarak, "2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda yer alan temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak her halükarda bu artış oranı yüzde 50'den fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Yusuf Yazıcı'ya 25 milyon TL

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille takımından kadrosuna dahil ettiği eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili detayları açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun geçici transferi konusunda Lille Kulübü ile anlaşmaya varıldığı, bu anlaşmaya göre geçici transfer bedeli olarak kulübe 500 bin euro ödeneceği vurgulandı.

Açıklamada, Yusuf Yazıcı ile 1 yıllık anlaşma yapıldığına işaret edilerek, "Anlaşmaya göre, futbolcuya 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25 milyon lira ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Uğurcan'dan 5 yıllık imza

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Uğurcan Çakır ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği ve sözleşme süresinin 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere oyuncuya, garanti ücret olarak her sezon için 20 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Diğer futbolcularla ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

Djaniny'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı

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"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 1 milyon 600 bin euro ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Umut Bozok'un bonservisi 2 milyon euro

"Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok'un Kulübümüze transferi konusunda, FC Lorient ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, FC Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro, 3 taksit halinde ödenecektir. FC Lorient'e ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir. Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 (Üç) yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 26 milyon 250 bin TL garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 31 milyon 500 bin TL garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3,9'u oranında ödeme yapılacaktır."

Serkan Asan

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir."

Muhammet Taha Tepe

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir."

SPOR ÖZET | Trabzonspor - Kızılyıldız: 2-1







