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Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham takımla ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham takımla ilk idmanına çıktı

13:468/07/2025, Salı
AA
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Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk idmanına çıktı

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen günün ilk idmanına, siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu öğrenildi.


Roma'dan transfer edilen ve dün akşam saatlerinde kampa katılan Abraham, Beşiktaş formasıyla ilk kez çalışmaya katıldı.


İdmanı Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.


Siyah-beyazlı futbol takımının kamp çalışmaları akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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