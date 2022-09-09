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Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez takımla çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de 6. hafta evinde oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken yeni transferler Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond ilk kez sahaya indi.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta yeni transferler Redmond ve Tayfur Bingöl ilk kez antrenmana çıktı
Beşiktaş Haberleri - Nathan Redmond

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahasında Başakşehir ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

  • Yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, ilk kez takımla çalışmaya katıldı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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