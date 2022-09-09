Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez takımla çalıştı

Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden emsal oluşturacak hamle: LGBT faaliyetleri yasaklanacak

Tüm dünyada her alanda cinsiyetsizliği dayatan ve toplum nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT lobisine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. IKBY Parlamentosu LGBT faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor.