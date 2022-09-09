Spor Transfer döneminde Twitterda en çok konuşulanlar belli oldu
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Transfer döneminde Twitter'da en çok konuşulanlar belli oldu

Süper Lig'de 17 Haziran 2022 tarihinde başlayan transfer dönemi, dün gece 23.59 itibariyle sona erdi. Bu transfer döneminde kulüpler, birçok futbolcuyu kadrosuna kattı veya takımlarından gönderdi. Türkiye'de ise dönem boyunca futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı. En çok konuşulan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu Beşiktaş'tan Dele Alli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Transfer döneminde en çok konuşulan takım Fenerbahçe, futbolcu ise Dele Alli oldu
Transfer Haberleri

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi dün gece tamamlandı. Transfer döneminde hakkında en çok konuşulan takım Fenerbahçe, en çok konuşulan futbolcu ise Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Dele Alli oldu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği yaz transfer dönemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.

Dün gece itibarıyla Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.

En çok konuşulan takım Fenerbahçe

Transfer tescil döneminin başladığı 17 Haziran - 5 Eylül tarihleri arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli futbolcuları kadrosuna katarak yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü ise beşinci sırada yer aldı.

  • İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait Hull City de Türkiye'de çok konuşulan takımlardan biri haline geldi.

Gündemin zirvesinde Dele Alli yer aldı

Futbolcu açısından yapılan değerlendirmede Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferinin duyurulduğu tweetler en çok etkileşimi aldı.

Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, bu dönemde Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkati çekti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu.

  • Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.

Beşiktaş'ın bir başka transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'ya "hoş geldin" dediği tweet, en çok etkileşim alan paylaşımlar arasına girdi.

Galatasaray'ın transfer sezonunun bitmesine saatler kala ardı ardına açıkladığı transferler de büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.

Galatasaray Twitter Spaces'te duyuran ilk futbol kulübü oldu

Bu transfer sezonu, Twitter'ın ayırt edici özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı bir dönem oldu.

Galatasaray, yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı Twitter Spaces'ta canlı bir sohbette duyurarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Twitter'ın canlı sohbet odası, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 35 dakikalık bir etkinliğe sahne oldu ve 230 binden fazla taraftarın dinlediği odada yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens konuştu.

En çok kullanılan emoji

Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere bakıldığında ise en çok ateşin kullanıldığı görüldü.

Beşiktaş'ın simgesi olan kartal ve Galatasaray'ın simgesi olan aslan ilk 5 emojide yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde patlama ve alarm emojileri de kullanıldı.

  • Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro
SPOR
Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11'in sahaya dizilişi
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