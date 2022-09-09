Bushchan'dan Fenerbahçe tribünlerine tepki çeken hareket

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev'i son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.
Ukrayna ekibinin kalecisi Georgiy Bushchan'ın maç boyunca zaman geçirmeye çalışması sarı-lacivertlileri isyan ettirirdi.
28 yaşındaki file bekçisinin karşılaşmanın ardından skandal bir görüntüsü de ortaya çıktı.
Son düdüğün ardından soyunma odasına yönelen Bushchan, tünele gireceği sırada tribünlere orta parmağını gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar Ukraynalı kaleciye tepki gösterirken, bu konuyla ilgili UEFA'nın ne ceza vereceği merak konusu oldu.
İşte Bushchan'ın ahlak dışı o hareketi: