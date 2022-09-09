Spor Bushchandan Fenerbahçe tribünlerine tepki çeken hareket
FUTBOL FUTBOL

Bushchan'dan Fenerbahçe tribünlerine tepki çeken hareket

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'ın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı uygunsuz el hareketinin görüntüsü ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bushchan Fenerbahçe tribünlerine el hareketi çekti
Jesus, zaman geçirdiği için maç sonu Bushchan'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev'i son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Ukrayna ekibinin kalecisi Georgiy Bushchan'ın maç boyunca zaman geçirmeye çalışması sarı-lacivertlileri isyan ettirirdi.

28 yaşındaki file bekçisinin karşılaşmanın ardından skandal bir görüntüsü de ortaya çıktı.

Son düdüğün ardından soyunma odasına yönelen Bushchan, tünele gireceği sırada tribünlere orta parmağını gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar Ukraynalı kaleciye tepki gösterirken, bu konuyla ilgili UEFA'nın ne ceza vereceği merak konusu oldu.

İşte Bushchan'ın ahlak dışı o hareketi:

Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın”
SPOR
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın”
Avrupadayüzü gülmüyor

Avrupa'da
yüzü gülmüyor

Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa arenasında hiç kazanamadı.
Transfere 29 milyon euro

Transfere
29 milyon euro

​Galatasaray yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.
Rakibimiz Fransa

Rakibimiz Fransa

​12 Dev Adam, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
Attığı golle <br>tarihe geçti

Attığı golle
tarihe geçti

​Mustafa Muhammed 20 yıl sonra bir ilki başardı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​Trabzonspor'da 5 ismin sözleşmesi uzatıldı.
KAP yağmuru

KAP yağmuru

​Galatasaray, transferin son günü beş futbolcuyu açıkladı.
"Önemli olan<br>turnuva sonucu"

"Önemli olan
turnuva sonucu"

​Abdullah Avcı, Ferencvaros mağlubiyetini değerlendirdi.
Avcı'dan<br>3 yıllık imza

Avcı'dan
3 yıllık imza

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
'Gol bana<br>öz güven aşıladı'

'Gol bana
öz güven aşıladı'

​Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.
'Kendi futbolumuzu oynayacağız'

'Kendi futbolumuzu oynayacağız'

Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı hakkında konuştu.
Mağlubiyetle başladık

Mağlubiyetle başladık

​Trabzonspor, Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.
Adana Demirspor'dan<br>çifte transfer

Adana Demirspor'dan
çifte transfer

​Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Guldbransen'i renklerine bağladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.