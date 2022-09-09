Bushchan'dan Fenerbahçe tribünlerine tepki çeken hareket

Spor

12 Dev Adam Fransa ile karşılaşacak

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibiyle karşı karşıya gelecek. Peki 12 Dev Adam, Fransa ile ne zaman ve saat kaçta karşılaşacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.