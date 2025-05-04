Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncular, karşılaşmanın sonunda galibiyet sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından maç sonu flaş bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in golüyle maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaş, derbi sonrası sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.
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