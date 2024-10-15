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Biberovic ve Bryant'ın cezaları kaldırılacak mı? Euroleague açıkladı

Biberovic ve Bryant'ın cezaları kaldırılacak mı? Euroleague açıkladı

16:5515/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic ve Anadolu Efesli Elijah Bryant için yapılan itirazlar için kararını verdi.

THY Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Tarık Biberovic ve Elijah Bryant gerginlik yaşamıştı.


Disipline sevk edilen iki oyuncu Euroleague yönetimi tarafından bir maç men ve para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, verilen karara itiraz ederek başvurularını Euroleague yönetimine iletti.

EuroLeague, iki basketbolcu için yapılan itirazları reddetti. Tarık Biberovic ve Elijah Bryant, bu akşamki maçlarda oynayamayacak.




#THY EuroLeague
#Tarık Biberovic
#Elijah Bryant

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