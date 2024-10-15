Biberovic ve Bryant'ın cezaları kaldırılacak mı? Euroleague açıkladı

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.