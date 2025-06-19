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Bilecik'te futbol turnuvası: 4 gün sürecek

Bilecik'te futbol turnuvası: 4 gün sürecek

11:5219/06/2025, Perşembe
IHA
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Nusret Tosun
Nusret Tosun

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, kenttin U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bilecik, 24-27 Haziran tarihleri arasında U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları ev sahipliği yapacak.


Turnuvanın detayları hakkında bilgi veren ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik Sentetik Saha’da oynanacak olan turnuva, 4 gün sürecek. Turnuvaya İstanbul ve Bursa’dan 2 takım, Yalova ve Eskişehir’den 1’er takım katılacak" dedi.




#Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
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