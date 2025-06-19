Bilecik'te futbol turnuvası: 4 gün sürecek

Bilecik, 24-27 Haziran tarihleri arasında U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın detayları hakkında bilgi veren ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik Sentetik Saha’da oynanacak olan turnuva, 4 gün sürecek. Turnuvaya İstanbul ve Bursa’dan 2 takım, Yalova ve Eskişehir’den 1’er takım katılacak" dedi.