Bilecik'te futbol turnuvası: 4 gün sürecek

Nusret Tosun
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, kenttin U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacağını söyledi.
Bilecik, 24-27 Haziran tarihleri arasında U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın detayları hakkında bilgi veren ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik Sentetik Saha’da oynanacak olan turnuva, 4 gün sürecek. Turnuvaya İstanbul ve Bursa’dan 2 takım, Yalova ve Eskişehir’den 1’er takım katılacak" dedi.
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