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Bir dönem Dortmund ve Galatasaray’da oynamıştı: 37 yaşındaki yıldız 2. Lig’de gol krallığında zirvede

Bir dönem Dortmund ve Galatasaray’da oynamıştı: 37 yaşındaki yıldız 2. Lig’de gol krallığında zirvede

16:3922/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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37 yaşındaki yıldız 2. Lig’de gol krallığında zirvede
37 yaşındaki yıldız 2. Lig’de gol krallığında zirvede

Bir dönem Borussia Dortmund ve Galatasaray forması giyen, Süper Lig’de de birçok takımda forma giymiş tecrübeli isim kariyerini 2. Lig’de devam ettiriyor. Bu sezon takımıyla 12 maça çıkan futbolcu 9 gol 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu takımının kaydettiği 17 golün 9'una imza atarak adeta takımını sırtlamış durumda. İşte detaylar.

Borussia Dortmund ile Bundesliga şampiyonluğu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşayan yıldız isim, kariyerini Bucaspor 1928'de sürdürüyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bucaspor 1928'in kaptanı olan Yasin Öztekin (37), ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Bucaspor 1928, 12. haftası geride kalan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

37 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'un kaydettiği 17 golün 9'una imza atarak adeta takımını sırtlamış durumda.

Öte yandan Yasin Öztekin attığı 9 golle de gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Bucaspor 1928 forması ile 12 maça çıkan Öztekin, 9 golün yanında 1’de asist kaydetti. Deneyimli futbolcunun Bucaspor 1928 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



#Bucaspor 1928
#Yasin Öztekin
#Galatasaray
#Dortmund

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