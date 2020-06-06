Bizim işimiz sahada: Şampiyonluğa kenetlendik

UEFA’dan gelen bir yıl Avrupa kupalarından men cezası Trabzonspor camiasında şok etkisi yaparken, bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, her ne kadar bu karara üzülüp ve şaşırmış olsalar da görevlerinin bilincinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yönetim kurulunun bu sorunun üstesinden geleceğine inandıklarını belirten Çimşir, “Biz, özlem duyduğumuz şampiyonluğa kilitlendik. Yönetim kurulumuz konuyu takip ediyor. Biz sahadaki işimize odaklandık ve diğer gelişmelere takılıp kalmayacağız. Saha dışında yaşanan gelişmelerden etkilenmeden lig ve kupada hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu. Genç teknik adam, UEFA’dan çıkan cezanın takımı etkilememesi için elinden geleni yaparken, oyuncularına sadece işlerine odaklanmaları gerektiğini ifade ediyor.

HER MAÇIMIZ FİNAL

Koronavirüs salgını dönemini en iyi kontrol eden ve geçiren bir takım olduklarına dikkat çeken Trabzonspor çalıştırıcısı Çimşir, “Tüm teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımız büyük bir özveri ile işlerini yaptı ve yapmaya devam ediyor. Gerek fiziksel, gerekse motivasyon anlamında bir sorunumuz bulunmuyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun da motivasyonumuza katkısıyla lige hazırız. Camianın özlemle beklediği ve özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için kalan her maçımızı final olarak oynayacağız. Kim ne karar alırsa alsın, bizim hedefimiz bellidir ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

Abdülkadir topla dans etti

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Bordo-mavili takımın "Messi" lakaplı yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, futbol topuyla yaptığı dans büyük bir beğeni kazandı. Avrupa’nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdülkadir Ömür, Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi’ye benzetiliyor. Barcelona ve Arjantinli futbolçcya hayranlığı herkes tarafından bilinen genç futbolcunun dünkü antrenmanda yaptığı hareketleri de sosyal medyada büyük bir beğeni kazandı. Ömür’ün futbol topuyla yaptığı dansı, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır da yakından takip etti.