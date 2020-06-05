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Beşiktaş'ın George Floyd mesajı dünyada ses getirdi

Sİyah-beyazlıların antrenmanda ABD’li George Floyd’u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi İHA
George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler.

George Floyd'un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd’u anmıştı.

Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Beşiktaş’ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.

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