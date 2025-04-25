Samsunspor art arda 4 yenilgi almasına rağmen halen 51 puanla üçüncü sırada yer alıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yarışı veriyor. Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais, "Zorlu bir rekabet var. Önümüzdeki Samsunspor maçı bizim için diğer maçlardan çok farkı olmayan bir karşılaşma. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim de amacımız taraftar desteğiyle bu müsabakada en iyi skoru almak. Maçı nasıl kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O açıdan elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.