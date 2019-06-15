Brezilya Copa America'ya 'farklı' başladı

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.
Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı.
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Venezuela ile Peru, bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Com gols de @Phil_Coutinho e #EvertonSousa o Brasil 🇧🇷 venceu a primeira partida da #CopaAmerica e chegou à sua vitória 💯 na competição. pic.twitter.com/el8pG5kKtu
Com gols de @Phil_Coutinho e #EvertonSousa o Brasil 🇧🇷 venceu a primeira partida da #CopaAmerica e chegou à sua vitória 💯 na competição. pic.twitter.com/el8pG5kKtu— Copa América (@CopaAmerica) 15 Haziran 2019
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