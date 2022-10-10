Spor Brightonın yıldız oyuncusu Enock Mwepu futbolu bıraktı
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Brighton'ın yıldız oyuncusu Enock Mwepu futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 24 yaşındaki Zambialı oyuncu Enock Mwepu, futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararı sosyal medyada gündem olurken, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brightonlı Enock Mwepu futbolu neden bıraktı? Ne rahatsızlığı vardı?
Enock Mwepu bu sezon 6 maçta 1 asist yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Zambialı oyuncusu Enock Mwepu'nun futbolu bırakma kararı ile şok yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığı açıklandı.

Brightonlı Enock Mwepu futbolu neden bıraktı?

Yapılan kapsamlı sağlık kontrollerinin ardından yüksek kalp krizi geçirme riski olduğu için Enock Mwepu'nun, futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Brighton'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi sebebiyle kariyerine son vermek zorunda kaldı. Bu durum Enock'un rekabetçi oyun oynamaya devam etmesi halinde ölüm riskiyle karşı karşıya bırakacaktır. Kulüp olarak ona tam olarak iyileşmesi ve hayatının sonraki döneminde tüm sevgiyi, yardımı ve desteği vereceğiz."

  • "Bazı rüyalar sona eriyor"
  • Futbolu bırakma kararı alan Mwepu yaptığı açıklamada, "Zambia'nın küçük bir kasabası olan Chambishi'de doğan bir çocuğun paylaşacak bazı haberleri var. En üst düzeyde futbol oynama hayalimi Premier Lig'e transfer olarak Allah'ın izniyle gerçekleştirdim. Ancak bazı rüyalar sona eriyor. Aldığım tıbbi tavsiye nedeniyle kramponlarımı asma kararı aldım. Futbola alakamı sonsuza kadar sürdürmeyi planlıyorum. Eşim, ailem, menajerim, Zambiya Futbol Federasyonu, tüm oynadığım kulüpler, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Brighton'daki herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Enock Mwepu, 2021 yılında 23 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.
Enock Mwepu, 2021 yılında 23 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.
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