Bu takım kopacak fırtınanın habercisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni sezon için beklentilerini aktardı. Sezonu alınlarının akıyla tamamladıklarını anlatan Ahmet Ağaoğlu, “Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Sevgili hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuzun sezon boyunca eşine az rastlanır bir emek ve özveri göstermesi, büyük Trabzonspor ailesinin tüm paydaşlarının futbolcularımızı aynı inanç ve sevgi ile kucaklaması, sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldı. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile ‘takım’ olmayı kısa süre içinde başaran bordo-mavili futbolcularımız, ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu başarının ötesi de vardı. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir ‘okul takımı’ duygusu uyandırdı” dedi.

SAHAYA RUH KOYDUK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın kamuoyunda büyük bir sempati ile karşılandığını vurgulayarak, “Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor’un değil, ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor’unu çok sevdi, takdir etti. Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda hakemlerin hatalı kararları ve maalesef biz sahadayken birden yok olan VAR mekanizmasının büyük rolü var” ifadelerini kullandı.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Gelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, “Gelecek sezondan beklentimiz, Trabzonsporumuz’un istikrarlı yükselişini, sadece saha içinde değil, dışında da sürdürmesidir. Trabzonspor deyince bundan sonra futbolseverlerin aklına her zaman, tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor’u, birkaç sene içinde kopacak fırtınanın da habercisidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kombineler satışa çıktı

Trabzonspor’da 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, iç sahadaki resmi maçlarda geçerli olacak kombinelerin, 350 ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtildi. İndirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği vurgulanan açıklamada, kulüp divan üyeleri, tüm kurul üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ile öğrencilere yüzde 25, kulüp üyelerine ise yüzde 10 indirim uygulanacağı aktarıldı.



Fıratcan Üzüm Trabzonspor’da

Trabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu dün önce sağlık kontrollerinden geçti daha sonra da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza attı. Fıratcan Üzüm’e 2019-2020 sezonu için 340 bin lira garanti ücret ödeneceği, sonraki yıllar için ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı, maç başı 6 bin lira ödeneceği, sonraki yıllar için de yine ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı, Yetiştirme Tazminat bedelinin ise ayrıca ödeneceği aktarıldı.



