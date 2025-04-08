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Bucaspor 1928 play-off umudunu zora soktu

Bucaspor 1928 play-off umudunu zora soktu

15:018/04/2025, Salı
IHA
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Bucaspor 1928 play-off umudunu zora soktu
Bucaspor 1928 play-off umudunu zora soktu

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste iki mağlubiyet alarak play-off oynama umudunu zora soktu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı sonuçlarla play-off umutlarını zora soktu. Hafta sonu deplasmanda oynadığı karşılaşmada Van Spor FK’ya 4-0 mağlup olan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta da yine deplasmanda Karacabey Belediyespor’a 2-1 kaybetti.


Böylece düşüşe geçen sarı-lacivertliler, 45 puanda kalarak 8. sıraya kadar geriledi. Play-off hattının son basamağı olan 6. sıradaki Beyoğlu Yeniçarşıspor’un 53 puanı bulunurken, 7. basamaktaki Karacabey Belediyespor’un ise 49 puanı bulunuyor. Böylece ligin bitimine 4 hafta kala Bucaspor 1928, bir üst lig için play-off oynama umutlarını zora soktu. Bucaspor 1928, hedefine ulaşmak için önünde yer alan iki takımın takılması İzmir ekibinin de kazanması gerekiyor.


Play-off yolunda elindeki avantajı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, kalan 4 maçta Elazığspor, Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor (D) ile karşı karşıya gelecek.

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