Bucaspor 1928 play-off umudunu zora soktu

Böylece düşüşe geçen sarı-lacivertliler, 45 puanda kalarak 8. sıraya kadar geriledi. Play-off hattının son basamağı olan 6. sıradaki Beyoğlu Yeniçarşıspor’un 53 puanı bulunurken, 7. basamaktaki Karacabey Belediyespor’un ise 49 puanı bulunuyor. Böylece ligin bitimine 4 hafta kala Bucaspor 1928, bir üst lig için play-off oynama umutlarını zora soktu. Bucaspor 1928, hedefine ulaşmak için önünde yer alan iki takımın takılması İzmir ekibinin de kazanması gerekiyor.