Spor Bundesligaya transfer olan Ali Akman takımdan ayrıldı
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Bundesliga'ya transfer olan Ali Akman takımdan ayrıldı

Geride bıraktığımız sezonun sonlarına doğru bedelsiz olarak Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesligaya transfer olan Ali Akman takımdan ayrıldı
Ali Akman'ın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman, takımdan ayrıldı.

Alman ekibi 19 yaşındaki oyuncunun, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

  • Geride bıraktığımız sezon Bursaspor ile 20 karşılaşmada görev yapan Ali Akman, 10 gol ve 4 asistle oynadı. Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

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