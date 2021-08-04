Bundesliga'ya transfer olan Ali Akman takımdan ayrıldı

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman, takımdan ayrıldı.
Alman ekibi 19 yaşındaki oyuncunun, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
- Geride bıraktığımız sezon Bursaspor ile 20 karşılaşmada görev yapan Ali Akman, 10 gol ve 4 asistle oynadı. Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.
Ali Akman'ın golü👇pic.twitter.com/Dj4vEVLp82
Ali Akman'ın golü👇pic.twitter.com/Dj4vEVLp82— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 20, 2021