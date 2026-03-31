Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı

Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı

Tuğçe Erginkoç
15:11 31/03/2026, Salı
31/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Chobani Stadı’nda karşılaştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Chobani Stadı’nda karşılaştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'unda karşılaşacağı Kosova maçı öncesi, ay-yıldızlı ekibe destek paylaşımı yaptı.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından A Milli Takım'a, Kosova maçı öncesi başarı dileğinde bulundu.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim jenerasyonumuzun içinde hep bir eksiklik kaldı... Dünya Kupası. Turnuva zamanı geldiğinde içimde bir sızı olur. “Orada olmalıydık” duygusu hiç geçmez. O atmosferi dışarıdan izlemek, anlatması zor bir özlem bırakır insanda.

İşte o özlem, bugün hâlâ milyonların kalbinde yaşıyor. Bugün sahaya çıkacak olan kardeşlerim, o hayalin bugünkü temsilcileri. Onların attığı her adımda, ortaya koyduğu her mücadelede aslında geçmişle gelecek birleşiyor. Bizim yaşadığımız duygular, onların heyecanıyla yeniden hayat buluyor.

Milli Takım dediğin şey biraz da budur aslında... Nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye. Yarım kalan hayallerin, yeniden yazılma ihtimali.

Kosova maçı belki gelecekte takvimde bir gün gibi durur ama bizler için çok daha fazlası. Çünkü her milli maç, o büyük hayale atılan küçük ama anlamlı bir adımdır. Eminim ki bugün sahada olacak herkesin yüreğinde aynı şey var; milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağımızı Dünya Kupasında dalgalandırmak.

Kalbimiz, desteğimiz, inancımız sizinle BİZİM ÇOCUKLAR..."

