Çağdaş Atan'dan heyecanlandıran transfer açıklaması: Yılın bombasını patlatacağız

Atan, “Sezon ortasında giden isimler oldu. Transfer tahtasını açtırmak önemli. Bir an önce açtırmak daha da önemli. Sürekli irtibat halindeyiz. Başkanımız ile konuştum, önümüzdeki hafta transfer tahtasını açtıracağımızı düşünüyorum. Biz raporumuzu sunduk. Herkes bu rapor üstünde mutabık kaldı. Eğer her şey yolunda giderse önünüzdeki sezonun bombasını patlatacağız. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Hayal satmak istemem. Buraya faydalı olamayacaksam kalmam. Bu sene genç isimlere çok şans vermemiş gibi gözüküyoruz ama öyle değil. Arif Kocaman, Bilal Beyazit, Akcah ve Uzodimma uzun süre şans buldu. Daha genç oyuncuları da zaman zaman oyuna aldık” diye konuştu.