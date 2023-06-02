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Spor

Kayserispor'un puanları silindi

Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itiraz reddedildi. Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.

17:56 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayserispor

Kayserispor

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekibi Kayserispor'un 3 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.


Sarı kırmızılıların 3 puanı silindi ve ligde 9. sıraya geriledi.


Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti.


Yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK ve Somaspor'un itirazları değerlendirildi.


Bu ekiplerden Kayserispor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde üçer puanları silindi.


Süper Lig'deki tüm kulüplerin yanı sıra 1. Lig temsilcileri Samsunspor ve Erzurumspor FK'nin TFF Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2022'de TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişikliğe itirazları reddedildi.


Öte yandan kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK kararlarına itirazlarını kabul etmedi.


#Kayserispor
#TFF
#puan silme
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