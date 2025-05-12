Çameli 19 Mayıs Satranç Turnuvası tamamlandı

Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Çameli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sporcular ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Arslan, satrancın zihinsel gelişim ve stratejik düşünme açısından önemli bir spor olduğunu belirterek, "Denizli ve çevre illerden turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar, hem gençlerimizin deneyim kazanması hem de satranç kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça kıymetli. Çameli’miz adına böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz," dedi. Konuşmanın ardından Başkan Arslan, turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.