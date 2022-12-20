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CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç?
CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

Kadıköy'de oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Caner Özaral yapacak.

Jorge Jesuslu Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 maçta 29 puanla zirvede bulunurken, İstanbulspor 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 11'leri;

  • Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre, King, Batshuayi
  • İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, mehremic, mehmet, Ali, Melih, Muammer, Eduart, Topalli, Ethemi, İbrahim.

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