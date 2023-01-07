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CANLI | Hatayspor-Antalyaspor

Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Hatayspor-Antalyaspor maçı canlı izle, kaç kaç?
Hatayspor, Antalyaspor ile oynadığı 4 Süper Lig maçının 3'ünü kazandı.

Süper Lig’de 18. haftasında Yeni Hatay Stadyumu’nda Hatayspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak.

Yasin Kol’un düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ata Yıldırım ile Ali Tuna yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi Erkan Engin olurken, AVAR’ı Emre Malok olacak.

Hatayspor-Antalyaspor 11’leri belli oldu

  • Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Mehdi, Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ
  • Antalyaspor: Alperen, Veysel, Ömer, Cemali, Bünyamin, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Adriano, Wright

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