CANLI | Hatayspor-Antalyaspor

Süper Lig’de 18. haftasında Yeni Hatay Stadyumu’nda Hatayspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak.
Yasin Kol’un düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ata Yıldırım ile Ali Tuna yapacak. Mücadelenin VAR Hakemi Erkan Engin olurken, AVAR’ı Emre Malok olacak.
Hatayspor-Antalyaspor 11’leri belli oldu
- Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Mehdi, Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ
- Antalyaspor: Alperen, Veysel, Ömer, Cemali, Bünyamin, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Adriano, Wright
Bertuğ'dan Ibrahimovic golü ⚡ pic.twitter.com/LPvwUxxWp5
Bertuğ'dan Ibrahimovic golü ⚡ pic.twitter.com/LPvwUxxWp5— SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022