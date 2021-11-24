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Ajax'ın yıldızı Haller temsilcimiz Beşiktaş'ı yıktı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı beşinci maçtan da puan çıkartamadı ve Avrupa kupalarına veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Haller Beşiktaş maçında iki gol attı ve yıldızlaştı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan 3’ün sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

11. dakikada Pjanic’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rosier’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ taraftan Rosier’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mazzouri’nin elle müdahalesini hakem Irfan Peljito VAR’a danışarak penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 22. dakikada Ghezzal’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

42. dakikada Pjanic’in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Larin’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana oyun alanına çeldi.

GOL!

  • 54. dakikada savunmadan atılan ara pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tagliafico’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Haller’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

58. dakikada sağ taraftan Neres’in ceza sahasına ortasında ön direkte Haller’in kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

GOL!

  • 69. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Martinez’in arka direğe gönderdiği topa Haller’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
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