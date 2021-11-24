Ajax'ın yıldızı Haller temsilcimiz Beşiktaş'ı yıktı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı beşinci maçtan da puan çıkartamadı ve Avrupa kupalarına veda etti.

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