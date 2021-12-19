Süper Lig'in 17. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Türk futbolunun asırlık iki çınarı; Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 354. kez kozlarını paylaşacak.

Üstünlük Fenerbahçe'de

İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, sarı-lacivertlilerin rakibi karşısında galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında geride kalan 353 mücadelede Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 126 galibiyet aldı, taraflar 94 maçta ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin 489 golüne siyah beyazlılar 448 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında geride kalan 130 lig maçında ise Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 galibiyet elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 4-3 kazanan Beşiktaş, rakibini 18 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başarmıştı.

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Fırat Aydınus yönetecek

Yılın son derbisi sıfatını taşıyan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, bu akşam saat 19:00'da Fırat Aydınus'un düdüğüyle başlayacak ve futbolseverler bu kritik 90 dakikayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa (Mert Hakan), Crespo, Osayi, İrfan Can, Mesut, Berisha

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi