Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada penaltıdan Mesut Özil ve 30. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 25 ve 59. dakikalarda Josef de Souza attı.

Lider Trabzonspor ile olan makas açılıyor

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e, Beşiktaş ise 25'e yükseltti. Bu beraberliğin ardından sarı-lacivertli takımın lider Trabzonspor ile olan puan farkı 14'e, Beşiktaş'ın ise 17'ye yükseldi.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

REKLAM

Necip devam edemedi

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Necip Uysal, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi. Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ise yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi.

Maçın ilk bölümünde Mesut Özil ile girdiği bir mücadele sonrasında dizine aldığı darbeden dolayı yerde kalan Necip, oyuna bir süre daha devam etmek istedi. Ancak aldığı darbe nedeniyle oldukça aksayan Necip Uysal, kulübeye işaret ederek değişiklik istedi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli, 22. dakikada Necip’in yerine Serdar Saatçı’yı oyuna dahil etti.

REKLAM

İlk yarıdan dakikalar

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal’ın direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

12. dakikada ceza sahası içerisinde Larin’in topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.

14. dakikada Mesut Özil’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan filelere gitti. 1-0

25. dakikada Batshuayi ile paslaşan Josef’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

30. dakikada Vida’nın hatasında topla buluşan Rossi, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’den döndü. Dönen topu takip eden Berisha’nın kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Batshuayi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.

İlk yarı 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

59. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada gerilerden gelen Josef’in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun’un kaleye dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

Mücadele 2-2 sona erdi.





SPOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç teknik adamla görüştü

SPOR Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş maçında kızdıran an

SPOR Derbide Vitor Pereira herkesi şaşırttı

SPOR Derbide tartışma çıkaran penaltı pozisyonu







