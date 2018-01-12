Cavaliers 34 sayı farkla kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 133-99 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Toronto Raptors, Air Canada Centre'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 133-99 yenerek sezonun 29'uncu galibiyetine imza attı.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26, Jeff Green 13, Jae Crowder 11 sayı, Kevin Love 10 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Milli oyuncu Cedi Osman ise 15 dakika süre aldığı maçı 5 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Cleveland Cavaliers (@cavs)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 11, 2018 at 5:21ös PST )

Celtics sonradan açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan karşılaşmada Boston Celtics, özellikle ikinci yarıdaki skorer oyununun yardımıyla Philadelphia 76ers'ı 114-103 mağlup etti.

Sezonun 34'üncü galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 21 sayı, Kyrie Irving 20 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Marcus Morris 19 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 16 sayılık performans sergiledi.

Sixers'ın 20'nci mağlubiyetini aldığı karşılaşmada JJ Redick 22 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 10 ribaunt, Ben Simmons 16, Dario Saric 14 sayı attı.