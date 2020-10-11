MİLLİ TAKIM

Cengiz Ünder Rusya maçına damga vurdu: Türkiye'nin Hagi'si olacak

Rusya maçının ikinci yarısında oyuna girerek müthiş bir performans sergileyen Cengiz Ünder sosyal medyanın gündemine oturdu. Leicester City'e transfer olan genç oyuncu kötü giden Rusya maçının adeta dönmesine neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Leicester City'e transfer olan Cengiz Ünder, milli takımdaki performansıyla göz kamaştırdı.

Leicester City'e transfer olan Cengiz Ünder, milli takımdaki performansıyla göz kamaştırdı.

Rusya maçının ikinci yarısında oyuna girerek maçın çehresini değiştiren Cengiz Ünder için sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.

Kötü giden Rusya maçında attığı çalımlar ve müthiş şutlarıyla dikkat çeken Ünder, maçın yıldızı oldu. Bir topu da direkten dönen futbolcu için 'Türkiye'nin Hagi'si olabilir' yorumları yapıldı.

İşte Cengiz Ünder'in gösterdiği performanstan kesitler ve yorumlar;

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