Cengiz Ünder Rusya maçına damga vurdu: Türkiye'nin Hagi'si olacak

Rusya maçının ikinci yarısında oyuna girerek maçın çehresini değiştiren Cengiz Ünder için sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.

Kötü giden Rusya maçında attığı çalımlar ve müthiş şutlarıyla dikkat çeken Ünder, maçın yıldızı oldu. Bir topu da direkten dönen futbolcu için 'Türkiye'nin Hagi'si olabilir' yorumları yapıldı.

İşte Cengiz Ünder'in gösterdiği performanstan kesitler ve yorumlar;

Cengiz Ünder harika vurdu, bir kez daha direkler gole izin vermedi. pic.twitter.com/juvNK4Om5H — TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020

Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq — eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020

Cengiz Ünder Rusların arasına dalıyor pic.twitter.com/lMkTRhpRty — adem.aydin (@yeninesilcorona) October 11, 2020

Kimse Hagi olamaz ancak ona yaklaşır. Türkiye’nin Hagi’si de yani ona yaklaşan olsa olsa Cengiz Ünder olur. — Aydın Cingöz (@AydinCingoz) October 11, 2020

Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ın oyunu adına... pic.twitter.com/KRhJKhV3ys — Hako (@baltareyiz) October 11, 2020

Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq — eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020

İflah olmaz bir Cengiz Ünder fanıyım müthiş topçu,,, Seni savunacağım! pic.twitter.com/nFY8vKmIZz — Mertcan Dinç (@mertcandnc) October 11, 2020

Yerli Robben Cengiz Ünder #millitakim pic.twitter.com/G8Kv9crVkJ — Müco 𝚃𝚂⚔ (@_Tsli61) October 11, 2020

Türk topraklarında yetişmiş en değerli yetenek;



🇹🇷 Cengiz Ünder! pic.twitter.com/Nq187gkz5f — ᴏɢᴜᴢ ᴅᴇ sᴏᴜᴢᴀ (@oguzdesouzaaa) October 11, 2020