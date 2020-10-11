Cengiz Ünder Rusya maçına damga vurdu: Türkiye'nin Hagi'si olacak

Rusya maçının ikinci yarısında oyuna girerek maçın çehresini değiştiren Cengiz Ünder için sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.
Kötü giden Rusya maçında attığı çalımlar ve müthiş şutlarıyla dikkat çeken Ünder, maçın yıldızı oldu. Bir topu da direkten dönen futbolcu için 'Türkiye'nin Hagi'si olabilir' yorumları yapıldı.
İşte Cengiz Ünder'in gösterdiği performanstan kesitler ve yorumlar;
Cengiz Ünder harika vurdu, bir kez daha direkler gole izin vermedi. pic.twitter.com/juvNK4Om5H
Cengiz Ünder harika vurdu, bir kez daha direkler gole izin vermedi. pic.twitter.com/juvNK4Om5H— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020
Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq
Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq— eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020
Cengiz Ünder Rusların arasına dalıyor pic.twitter.com/lMkTRhpRty
Cengiz Ünder Rusların arasına dalıyor pic.twitter.com/lMkTRhpRty— adem.aydin (@yeninesilcorona) October 11, 2020
Kimse Hagi olamaz ancak ona yaklaşır. Türkiye’nin Hagi’si de yani ona yaklaşan olsa olsa Cengiz Ünder olur.
Kimse Hagi olamaz ancak ona yaklaşır. Türkiye’nin Hagi’si de yani ona yaklaşan olsa olsa Cengiz Ünder olur.— Aydın Cingöz (@AydinCingoz) October 11, 2020
Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ın oyunu adına... pic.twitter.com/KRhJKhV3ys
Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ın oyunu adına... pic.twitter.com/KRhJKhV3ys— Hako (@baltareyiz) October 11, 2020
Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq
Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq— eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020
İflah olmaz bir Cengiz Ünder fanıyım müthiş topçu,,, Seni savunacağım! pic.twitter.com/nFY8vKmIZz
İflah olmaz bir Cengiz Ünder fanıyım müthiş topçu,,, Seni savunacağım! pic.twitter.com/nFY8vKmIZz— Mertcan Dinç (@mertcandnc) October 11, 2020
Yerli Robben Cengiz Ünder #millitakim pic.twitter.com/G8Kv9crVkJ
Yerli Robben Cengiz Ünder #millitakim pic.twitter.com/G8Kv9crVkJ— Müco 𝚃𝚂⚔ (@_Tsli61) October 11, 2020
Türk topraklarında yetişmiş en değerli yetenek;
🇹🇷 Cengiz Ünder! pic.twitter.com/Nq187gkz5f
Türk topraklarında yetişmiş en değerli yetenek;
Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'a olan sevgimiz ektedir; pic.twitter.com/r8ZyumIWHm
Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'a olan sevgimiz ektedir; pic.twitter.com/r8ZyumIWHm— Hakan düz Hakan (@hakankayaalp0) October 11, 2020
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