Cenk Gönen'den Beşiktaş ve Galatasaray itirafı

Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen şimdilerde ise Alanyaspor'un başarısı için ter döken Cenk Gönen, kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu. TRT Spor Instagram canlı yayınına katılan tecrübeli kalecinin açıklamalarından satır başları şöyle;

"İki büyük kulübün formasını giymek herkese nasip olmaz"

"Ben 2010 yazında Denizlispor'dan Beşiktaş'a gelmiştim ve 4 sene mukavele imzalamıştım. Ancak yeni gelen ekip beni kadroda görmek istemediğini iletti. Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ancak böyle bir durum olunca Galatasaray'a da isteyerek gittim. İki büyük kulübün formasını giymek herkese nasip olmaz. Bana nasip olduğu için kendimi şanslı hissediyorum."

"Muslera'nın olduğu yerde ikinci kaleci olacağını herkes bilir"

"Ben gittiğimde Muslera'nın ayrılma ihtimali olduğunu söylemişlerdi. Zaten Muslera'nın olduğu yerde ikinci kaleci olacağını herkes bilir. Sonrasında İspanya'dan teklif geldi, yeni bir kariyer için gitmiştim ancak orada şanssız bir sakatlık yaşadım. Muslera'yı çok seviyorum, çok büyük bir profesyonel kendisi. Hayatını futbola adamış bir insan. Kendisinden çok şey öğrendim ve takdir ediyorum kendisini."

"Omuz sakatlığı 1.5 seneme mal oldu"

"İspanya'da en güzel bölgelerinden birine gittim. Malaga çok güzel bir şehirdi ama ilk ayımda omzumdan bir sakatlık yaşadım. Bu da benim 1.5 seneme mal oldu. Sonra da kulüp ücretimi ödemedi ve ayrıldım. Gerçekten çok arzulayarak gitmiştim ancak olmadı. Bu şekilde olması gerekiyormuş. Önümüze Alanyaspor'la iyi bir sayfa açtık."

"Göztepe'de kaleciliğe başladım"

"Göztepe semtinde büyüdüm, orada da herkes dayım Ali Artuner'in hayranıydı. Herkes bana ondan bahsediyordu. Ondan feyzaldım. Sonrasında Göztepe'de kaleciliğe başladım. Ve sonra bu günlere kadar geldik."

"A Milli Takım'a gitmek istiyorum"

"Tabii ki Milli Takım'a gitme hedefim var. 30 yaşından sonra kalecilikte olgunluk oluyor. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendimi olgun ve farklı hissediyorum. A Milli Takım'a gitmek istiyorum. Önce Alanyaspor'da başarılı olmak, sonrasında daha iyi yerlere geçmek istiyorum. Bir futbolcunun hiçbir zaman hedefleri bitmemeli."

"Feda senesi çok güzel bir seneydi"

"Beşiktaş'taki feda dönemi, şampiyonluklar gelmeden ki; hepimiz olgunlaştığımız çağlardı. Sonrasında Beşiktaş meyvesini topladı. Feda senesi çok güzel bir seneydi. İnönü'nün de son maçıydı. Gençlerbirliği maçında ben forma giymiştim. O maçı da asla unutamayacağım. Ben Ali Sami Yen'de de son maçta oynama fırsatı buldum. Birçok stat yıktık, birçok stat da yaptık."

"Uğurcan doğru yerde"

"Hayatta, doğru zamanda doğru takımda olmak çok büyük bir şans. Bu bir takım oyunu ve Uğurcan Çakır da şu an doğru yerde."

"Karius'un oynadığı takım iyi değil"