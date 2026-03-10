Yeni Şafak
Çeyrek final yolunda ilk maç: Galatasaray Liverpool karşısında avantaj peşinde

09:2310/03/2026, Salı
Galatasaray'ın maçtaki en büyük gol silahı yine Osimhen olacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında bugün İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Turnuvanın lig aşamasında Liverpool'u evinde yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar rakibini RAMS Park'tan tekrar eli boş göndermek istiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında sahasında bugün Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.


Turnuvada lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda Juventus'la eşleşen Galatasaray, iki maç sonunda adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise Devler Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Liverpool, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.


Avrupa'nın gözü bu maçta olacak

RAMS Park'taki karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Son yıllarda iç sahadaki atmosferiyle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılıların Liverpool'u ağırlayacağı maç, futbolseverleri ekran başına oturtacak. Tribünlerin de dolması bekleniyor.



Son maçı Aslan aldı

Galatasaray, İngiliz temsilcisini Devler Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u, 16. dakikada Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 yendi.


Muhtemel 11'ler

Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool:
Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.





