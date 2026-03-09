Okan Buruk Liverpool karşısındaki en büyük dezavantajını açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısından soruları cevapladı. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Liverpool bildiğimiz bir takım"

"Aradan bayağı bir ay geçti, değişiklik performanslar var hem Liverpool'da hem bizde. Bizde yeni transferler var, Liverpool'da yok. Sakatlıklar var. Aşağı yukarı aynı oyun ve sistem, aynı oyuncular. Form değişiklikleri olan oyuncuları var. Ekitike gibi, sezon başına göre daha oturdu ve etkili. Sağ bekte değişkenlik var, en çok değişen mevkileri sağ bek. Bildiğimiz bir takım. En güncel olarak rakibimizin ligde, şampiyonluktan uzak, ana hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim hedefimiz 3 kulvarda başarılı olmak. Son lig maçı bize pozitif etki yaptı. Derbiden 3 gün sonra maça çıkacağız. Uzun süre 10 kişi oynadık. Seyahat olmadığı için toparlanma sürecimiz var. İç sahada etkiliyiz. Asıl iş bize ve futbolculara düşüyor."

"Hedefimiz kazanmak"

"Bir Türk takımı olarak son 16'da olmak güzel, daha yukarılara gitmek istiyoruz. Ülke puanı için önemli ve değerli bir maç. İlk maçta hedefimiz kazanmak. Umarım başarabiliriz."









"Erken gol önemli"

"Galatasaray'ın, bizim özellikle oynattığımız bir oyun var, felsefemiz var. Her maçta her rakibe uygulamaya çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeylerden biri bu. Bu oyun iç sahada dominant oyunla taraftarı da ayağa kaldırıyor. Etki için rakibi zorlamanız gerekiyor. Nerede karşılayacaksınız, nereleri kapatacaksınız bunlar önemli. Rakibimiz kaliteli ve geçiş hücumlarında çok kaliteliler. En büyük özellikleri geçişler. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Ne eksileri olduğunu ilk maçtan biliyoruz. İnşallah maç şansı da yanımızda olur. Bireysel özelliklerden çok takım olarak ne yaptığınız önemli. Erken gol önemli. Oyuncularımız istekli, bu aya geldik, mart ayında Avrupa'ya devam etmek önemli bir şey. Biz buraya geldik, olsak da olur olmasak da olurdan çok, biz bu işi başarabilirize inanan bir takımız. İnşallah sahada göstereceğiz. 2 maçlık bir süreç."





"Belli bir yerden sonra bu kartlar silinmeli"

"En büyük dezavantajımız, 7 oyuncu kart sınırında. Savunma hattı ve kalecimiz sınırda. Bizim için dezavantaj. İnşallah burada kart görmeyiz. 10 maç oynadık burada, belli bir yerden sonra bu kartlar silinmeli. Yarı finalden sonra bu kartlar silinecek, yarı finale çıktığımızda, inşallah çıkarız. Bu kartlarla oynamak da zor. İkinci maç için bunu da düşünmemiz gerekecek. 8 maça çıktıktan sonra, 2'de play-off ile birlikte 10 maç oldu. 10 maç sonrası bu sarı kartlarla ilgili bir düşürme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde kartlar silinecek. Bu birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça, UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi bence şart. Böyle düşünüyorum. 7 tane oyuncumuz tabii ki sınırda. En zoru bizim için aynı mevkide, savunmada en çok oynayan 4 oyuncumuz, kalecimiz, 2 hücumcumuz sınırda. Bu zor ama en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu maçı en iyi şekilde oynarken, basit kart görmemek için çok dikkatli olmalıyız. İki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz ama aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı yarattı daha önce. İnşallah bu olmaz."









"Hiçbir bahanemiz yok"

"Birinci hedefimiz üstünlük sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olsa da iyi bir takım. Ligde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey. Hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyip lig ve kupayı kazanmak. Bu 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Futbolcularımızla beraber ne kadar emek sarf ettiğimizi ve burada ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hiçbir bahanemiz yok. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli bir tecrübemiz var. Tek hedefimiz ikinci maç öncesi kazanıp avantaj elde etmek."





"Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli"

"Burada oynadılar, bizi daha iyi tanıyorlar. Onlar için önemli bir tecrübeydi. Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. Bize karşı daha dikkatli olacaklar ama her şeyin dışında bu son 16 maçı. 3 takım daha elerseniz finaldesiniz. Liverpool'un ligdeki durumuna bakınca Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli. Grup maçlarından daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkacaklardır."

Sallai oynayacak mı?

"Roland Sallai önemli işler yapıyor. Kadromuzda birçok oyuncu var. Roland geldiği günden beri çok iyi profesyonel ve çok iyi bir insan. Geçen hafta sakatlığı vardı. Beşiktaş maçında bir bölüm arkada bir bölüm önde oynattık. Bu maç için düşünebileceğimiz oyunculardan biri."





"Favori Liverpool ama..."

"Şampiyonlar Ligi'nde önemli ve önemsiz takımdan çok, kadro değeri, oyuncu kalitesi çok yüksek takımlar var. İlk 8 maç belirlendiğinde en kolay gözüken takım Bodo'ydu, şu an son 16'da. Organizasyonun ne kadar önemli olduğunu, her takımın bir diğerini yenebileceğini gösteriyor bu. Bir önceki turun favorisi Juventus'tu ama elemeyi başardık. Bu turun da favorisi Liverpool ama biz Galatasaray olarak kendi sahamızda oynayacağımız maç değerli. Önemli bir tecrübe, her maç tecrübe. Juventus deplasmanı da bir tecrübeydi. İki maçlık sistemi uzun zamandır oynamıyorduk. Türkiye Kupası'nda bile bu yok. Bu psikolojiyi yaşamak, avantajla gidip orada farklı bir şeyle karşılaşmak da tecrübeydi. Bu tür tecrübeyi yaşayabileceğimiz bir maç da olabilir. Her maç, her oyun bizim için tecrübe."





UEFA'nın seyirci yasağı

"Ceza adil değil. İtiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bugün sonuçlanacakmış. Bir yerden bakmak doğru değil. Taraftar açısından bakmak sadece, doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli. Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum."















