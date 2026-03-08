Yeni Şafak
Verdiği kararlarla gündem olmuştu: UEFA’dan Galatasaray - Liverpool maçına korkutan atama!

14:518/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Galatasaray - Liverpool randevusunda düdük İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’da olacak. Real Madrid - Valencia maçında gol sonrası bitiş düdüğü çalarak gündem olan hakem bugüne kadar 8 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. İşte Jesus Gil Manzano’nun karnesi…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI


UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri (2016/17)


Fenerbahçe 2-1 Monaco


2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri


Türkiye 2-0 Finlandiya


UEFA Uluslar Ligi B – Grup Aşaması (2018/19)


İsveç 2-3 Türkiye 


UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2019/20)


Galatasaray 1-2 Benfica


UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (2020/21)


Leipzig 2-0 Başakşehir


UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2021/22)


Randers FC 1-1 Galatasaray


UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2022/23)


Fenerbahçe 4-1 Austria Wien


UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2024/25)


Ajax 2-1 Galatasaray


VERDİĞİ KARARLA GÜNDEM OLMUŞTU


Jesus Gil Manzano, 2 Mart 2024'te oynanan Valencia - Real Madrid karşılaşmasında verdiği karar ile uzun süre tartışılmıştı.


Mestalla Stadı'nda 2-2 sona eren mücadelede Manzano, 90+9. dakikada Real Madrid'in atağı sırasında bitiş düdüğünü çaldı. Hakemin düdüğünden sonra Jude Bellingham topu ağlara gönderdi ancak gol geçerli sayılmadı.


Pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Bellingham'a kırmızı kart gösterilirken, Real Madrid yedek kulübesi ve teknik heyeti de sahaya girerek karara tepki gösterdi. Ancak Manzano'nun kararı değişmedi.

#Galatasaray
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
#Jesus Gil Manzano
