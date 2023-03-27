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Spor

Chelsea 121,3 milyon sterlin zarar etti

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda toplam 121,3 milyon sterlin net zarara uğradığını duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:54 . 27/03/2023 Monday
AA
Chelsea, bu sezon transferde toplam 609 Milyon Euro harcamıştı.

Chelsea, bu sezon transferde toplam 609 Milyon Euro harcamıştı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda toplam 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradığını duyurdu.


İngiliz ekip, internet sitesinden 2021-22 dönemi yıllık mali sonuçlarını açıklayarak, takımın yıllık finansal durumunun kulübün önceki sahibine uygulanan yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.


Abramovich, geçen mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Chelsea'nin, geçen mayıs ayında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.


#Chelsea
#FUTBOL
#İngiltere
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