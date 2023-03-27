İngiltere’nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda toplu iftar programına ev sahipliği yaptı. "Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, başkent Londra’daki Chelsea stadında ilk kez toplu iftar verildi.Ramazan ayında insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan “Ramazan Çadırı Projesi” iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişi iftar programında buluşturdu. Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verildi.