Cihat Arslan’dan dikkati çeken açıklama: 6 kere küme düşen adama milli takım veriyorlar

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İki tane hedefi gerçekleştiremeyen takımın karşılaşmasıydı. Galatasaray istedikleri sonuçları alamadı, biz de farklı bir ligde oynayacağız. Direnmeye çalışıyoruz. Motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz, idmandan vazgeçen oyuncuları oyunda tutmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Belki oyunu tutma adına öne geçseydik, direnebilirdik. Golü yiyince direncimiz kalmadı, çünkü gelecekle ilgili umudumuz yok. 120 saniyede 2 gol yedik. Galatasaray'a da eskiden hizmet etmiş, o formayı giymiş biri olarak, geçmişle bugünü kavga ederse, en fazla zararı gelecek görürmüş. Camiaların biraz daha bütünleşip, Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesi gerekiyor. Bizim de yeni bir ligde yeni bir inşa yapmamız gerekiyor. Taşları dağıtacağız, sonra tekrar toparlayacağız. Forvet hattında Tetteh çok güçsüz göründü, alternatif anlamında çok gücümüz yok. Daha farklı olabilirdi. Kenan ön oyuncusu, sağ bek oynadı. Kerem'e karşı oynamak çok zor. Kenan'ın verdiği mücadele çok değerliydi, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Ertaç Özbir'in ilk 11'de olmaması kararını kendisinin verdiğini dile getiren Arslan, "Gelecek seneyi inşa ederken başka oyunculara da şans vermemiz gerekiyor. Ertaç bizi zor dönemde bırakıp gitmedi yani, bilinsin" ifadelerini kullandı.

"Altyapıda yatıyorum"

Yeni Malatyaspor altyapısında yattığını söyleyen Cihat Arslan, "Bir gün önce U17 ve U16 maçlarının tamamını seyrettim. Bugün son 2 giren oyuncumuz, ilk defa forma giydi. Umut Silopili bir çocuk. Bir ay önce futbolcu olmaz diye göndermişler. Umut hem Silopi'ye hem bize umut olabilir. Altyapıdaki ümit ışığını yakmak içindi bu. Her giren oyuncu çok önemli benim için. Geleceğimiz gençlerde. Yekta'yı ilk defa ben oynattım, Halil'i ilk defa ben oynattım, Emre Kılınç'ı liseye giderken oynattım. Biz arsaya, eve yatırım yapıyoruz. Gençlere yatırım yapmamız gerekiyor. Bizi yönetenler de inşallah bu hassasiyeti gösterir. İnsan, en değerli varlık. O çocukların ümidini gerçekleştiremiyorsak, hiçbirimizin bu koltuklarda oturmaya hakkı yok" diye konuştu.

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"6 kere küme düşen adama milli takım veriyorlar"

Cihat Arslan son olarak isim vermeden Tolunay Kafkas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Arslan, "Borç olarak, para olarak hiç bakmıyorum. Bir kuruş cebimize para girmedi teknik heyet olarak. Kaç tane insan kurtarabilirsem, kendimi o kadar başarılı göreceğim. O yüzden ısrarla devam ediyorum. Devam etmek için tek neden gençler. Ben direndikçe, Malatya da direnecek. Birileri de diyecek ki, evet bir mücadeleye girelim. Parasız da yaparım bunu. Belki kariyerim zarar görüyor ama umurumda bile değil. Türkiye'de 6 kere küme düşen adama milli takım da veriyorlar" ifadelerini kullandı.

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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas

SPOR Aslantepe'de '3' puan Galatasaray'ın



