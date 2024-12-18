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Kocaelispor deplasmanda Çorluspor’u 3-2 mağlup ederek gruplara kaldı | ÖZET

Kocaelispor deplasmanda Çorluspor’u 3-2 mağlup ederek gruplara kaldı | ÖZET

14:5418/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor deplasmanda Çorluspor 1947’yi 3-2 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor deplasmanda Çorluspor 1947’yi 3-2 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda 3. lig ekiplerinden Çorluspor 1947 evinde Kocaelispor’u konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Kocaelispor oldu. Goller dakika 3’ Erdem Onur Beytaş, 13’ Furkan Gedik, 47’ Alperen Doğan, 57’ Oğulcan Çağlayan, 78’ Onu Öztonga’dan geldi. Çorluspor 1947 - Kocaelispor maç özeti ve maç golleri haberimizde.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor deplasmanda Çorluspor 1947’yi 3-2 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. İşte Çorluspor 1947 - Kocaelispor maç özeti.

ÇORLUSPOR 1947 - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ

Çorluspor 1947 - Kocaelispor maç özeti ve maç gollerini izlemek için

ÇORLUSPOR 1947 - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Çorluspor 1947
#Kocaelispor
#Ziraat Türkiye Kupası

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