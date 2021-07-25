Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu: "Bizi çok duygulandırdınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.



Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, 'Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim.' dedi.



A Milli Takım, Tokyo 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 yenerek oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapağı maç, TSİ 10.25'te başlayacak.