Spor Filenin Sultanları son şampiyonu sahadan sildi
VOLEYBOL

Filenin Sultanları son şampiyonu sahadan sildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filenin Sultanları son şampiyonu sahadan sildi
Milliler rakibine set bile vermedi.

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yaptı.

Son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaşan milliler, rakibine set vermeden mücadeleyi 3-0 kazandı.

Güçlü rakibini 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle deviren ay-yıldızlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Milliler, gruptaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü TSİ 10.25'te İtalya ile oynayacak.


Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğu, "Filenin Sultanları olimpiyat ateşini yaktı. Tokyo 2020’ye harika bir başlangıç yapan sporcularımızı kutluyorum. Sonu madalya olsun!" ifadelerini kullandı.

Finaldeyiz
SPOR
Finaldeyiz

Abone Ol Google News
Duyarsız tatilciler

Duyarsız tatilciler

​Mudanya sahilleri çöplüğe döndü.
Güney Koreden getirildi

Güney Kore'den getirildi

​Hem ithalatı azaltacak hem kazanç kapısı olacak.
MSB: 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildi 7 terörist etkisiz hale getirildi

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Maskesiz ve sigara içiyordu

Maskesiz ve sigara içiyordu

​Yusuf Güney, tartıştığı taksiciden şikayetçi oldu.

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Eve havalandırma boşluğundan girmek istedi, hayatını kaybetti.

​Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü.
Tüyler ürperten şüpheli ölüm

Tüyler ürperten şüpheli ölüm

​Cansız bedeni köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu.

​15 bin yıllık buzulda 28 yeni virüs bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.