Filenin Sultanları son şampiyonu sahadan sildi

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na muhteşem bir başlangıç yaptı.
Son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaşan milliler, rakibine set vermeden mücadeleyi 3-0 kazandı.
Güçlü rakibini 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle deviren ay-yıldızlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Milliler, gruptaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü TSİ 10.25'te İtalya ile oynayacak.
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğu, "Filenin Sultanları olimpiyat ateşini yaktı. Tokyo 2020’ye harika bir başlangıç yapan sporcularımızı kutluyorum. Sonu madalya olsun!" ifadelerini kullandı.
#FileninSultanları olimpiyat ateşini yaktı!🔥#Tokyo2020’ye harika bir başlangıç yapan sporcularımızı kutluyorum. Sonu madalya olsun!🇹🇷 #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/9put2ACocA
#FileninSultanları olimpiyat ateşini yaktı!🔥#Tokyo2020’ye harika bir başlangıç yapan sporcularımızı kutluyorum. Sonu madalya olsun!🇹🇷 #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/9put2ACocA— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 25, 2021