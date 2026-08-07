Galatasaray'a milli yıldız: 2 yıllık sözleşme imzalandı

Filenin Sultanları Çin'e set vermedi, finale yükseldi! Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?

NL yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı adını finale yazdırdı. Altın madalya için Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları'nın final mücadelesinin tarihi ve saati de belli oldu. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.