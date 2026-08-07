Galatasaray'a milli yıldız: 2 yıllık sözleşme imzalandı
17:23, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 17:23, 07/08/2026, Cuma
AA
Efe Mandıracı, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli smaçör Efe Mandıracı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek. Efe Mandıracı'ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüp kariyerine İzmir Saint Joseph Spor Kulübü ile başlayan 24 yaşındaki voleybolcu, Altekma, Arkas Spor ve Gas Sales Bluenergy Piencenza'da forma giydi.
Başlıklar :GalatasarayEfe MandıracıVoleybol
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